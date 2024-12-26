С 24 и 25 февраля движение транспорта ограничат в четырех районах Петербурга

Планируются ремонтные работы.

В четырех районах Петербурга с 24 и 25 февраля ограничат и запретят движение для автомобилистов. Об этом сообщили в ГАТИ.

В Красносельском районе с 25 февраля по 8 марта из-за работ по строительству инженерных сетей закроют проезд по улице Академика Павлова в муниципальном округе "Константиновское" от улицы Карла Либкнехта до Ленинградской улицы.

В Курортном районе с 24 по 26 февраля пройдут работы по прокладке газопровода, поэтому затруднится движение по Советскому проспекту в Сестрорецке от Тарховского переулка до 3-й Поперечной улицы.

В Невском районе с 24 февраля по 2 марта, в ночное время с 00:00 до 05:30, будут размещать временное ограждение. По этой причине перекроют проезд по Октябрьской набережной от Зольной улицы до улицы Дыбенко.

А в Петроградском районе с 24 февраля по 5 марта планируются работы по прокладке газопровода, из-за чего запретят движение на перекрестке Западной аллеи и 1-й Березовой аллеи.

Также с 24 февраля изменяются ранее введенные сроки производства работ. До 30 мая 2026 года ограничат проезд по дороге на территории Александровского парка, около дома 4М.

Ранее мы рассказывали о том, что с 21 февраля движение будет ограничено в Адмиралтейском и Петроградском районах.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга