К 80-летию Победы в Петербурге нанесли 40 тыс. "квадратов" дорожной разметки

Еще свыше 25 тыс. "квадратов" разметки демаркировали.

Петербург продолжает подготовку к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. На объектах, которые задействуют в проведении мероприятий, завершается обновление дорожной разметки. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту 7 мая.

К сегодняшнему дню нанесли уже 40 тыс. "квадратов" разметки, еще свыше 25 тыс. "квадратов" разметки демаркировали. Всего демаркируют более 105 тыс. "квадратов"дорожной разметки и нанесут свыше 686 тыс. квадратных метров по 1 тыс. улиц в разных районах.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге выпустят 50 тыс. "Подорожников", посвященных 80-летию Победы. Купить такой проездной можно будет с утра 9 мая во всех кассах метро и точках продаж проездных билетов ГКУ "Организатор перевозок".

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга