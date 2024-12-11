В этом году в Петербурге нанесут более 680 тыс. "квадратов" дорожной разметки

Сезон нанесения и обновления дорожной разметки стартует в начале мая.

В 2025 году в Петербурге нанесут более 680 тыс. "квадратов" дорожной разметки на 1094 улицах. Об этом рассказали в городском комитете по транспорту.

В Центральном, Московском, Кировском и Колпинском районах разметкой займется ООО "Орбиформ", в Адмиралтейском, Пушкинском, Красносельском, Петродворцовом и Кронштадтском районах – ООО "Траектория". В Приморском, Василеостровском, Петроградском и Курортном районах работы проведет АО "Трест", в Калининском, Выборгском, Красногвардейском, Невском и Фрунзенском – ООО "Роуд Лайф".

Сезон нанесения и обновления дорожной разметки на улицах Северной столицы стартует в начале мая и продлится до конца октября.

Ранее на Piter.TV: парковочные зоны для электросамокатов планируют создать в Петербурге.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга