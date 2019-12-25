Дорогу в Сергиево отремонтируют после вмешательства прокуратуры

Плохая автодорога в поселке Сергиево потребовала вмешательства прокуратуры.

Прокуратура Красносельского района провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства,на дороге на улице Жертв Революции в Сергиево имеются просадки и выбоины, превышающие нормы. Подобные нарушения дорожного покрытия могут привести к потере водителями контроля над траекторией движения и управляемостью автомобилем.

Районная прокуратура обратилась в суд с иском об обязании Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга включить улицу Жертв Революции в адресную программу по целевой статье "Расходы на ремонт автомобильных дорог" за счет бюджета Петербурга. Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. Реальное исполнение решения суда находится на контроле.

Ранее сообщалось, что Центральную улицу в поселке Металлострой будут расширять.

Фото: Piter.TV

