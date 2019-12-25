Дорогу в Сергиево отремонтируют после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Красносельского района провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства,на дороге на улице Жертв Революции в Сергиево имеются просадки и выбоины, превышающие нормы. Подобные нарушения дорожного покрытия могут привести к потере водителями контроля над траекторией движения и управляемостью автомобилем.
Районная прокуратура обратилась в суд с иском об обязании Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга включить улицу Жертв Революции в адресную программу по целевой статье "Расходы на ремонт автомобильных дорог" за счет бюджета Петербурга. Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. Реальное исполнение решения суда находится на контроле.
Ранее сообщалось, что Центральную улицу в поселке Металлострой будут расширять.
Фото: Piter.TV
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