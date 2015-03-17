Между Петербургом и Москвой в ноябре и декабре запустят дополнительные поезда

Отправляться поезда будут в ночное время, прибывать утром.

Дополнительные поезда между Петербургом и Москвой назначены в ноябре и декабре. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Дополнительные поезда дальнего следования Северо-Западного филиала АО "ФПК" сделают более пятидесяти рейсов в период с 12 ноября по 27 декабря. Отправляться поезда будут в ночное время, прибывать утром.

С подробным расписанием можно ознакомиться здесь.

Ранее стало известно, что из Петербурга в Павловск будет запущено тактовое движение электричек.

Фото: ОЖД