  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Между Петербургом и Москвой в ноябре и декабре запустят дополнительные поезда
Сегодня, 15:45
96
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Между Петербургом и Москвой в ноябре и декабре запустят дополнительные поезда

0 0

Отправляться поезда будут в ночное время, прибывать утром. 

Дополнительные поезда между Петербургом и Москвой назначены в ноябре и декабре. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД. 

Дополнительные поезда дальнего следования Северо-Западного филиала АО "ФПК" сделают более пятидесяти рейсов в период с 12 ноября по 27 декабря. Отправляться поезда будут в ночное время, прибывать утром. 

С подробным расписанием можно ознакомиться здесь.

Ранее стало известно, что из Петербурга в Павловск будет запущено тактовое движение электричек.

Фото: ОЖД

Теги: ожд, поезда
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии