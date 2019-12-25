На ноябрьские праздники из Петербурга назначат дополнительные поезда

Всего РЖД назначают более 200 дополнительных поездов на ноябрьские праздники.

РЖД назначают более 200 дополнительных поездов на ноябрьские праздники. Это на 40% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Дополнительные поезда будут ходить с 3 по 6 ноября по самым востребованным маршрутам. Из Петербурга запустят дополнительные поезда в Сортавалу, Смоленск, Белгород, Псков и Великие Луки. Из Москвы назначены дополнительные поезда в Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ярославль и Екатеринбург.

Пиковыми датами выезда станут 3 ноября, а в обратном направлении – 6 ноября.

Ранее на Piter.tv: На ОЖД пассажирам вернули 6 тысяч забытых в поездах вещей.

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД