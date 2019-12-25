ОЖД назначила дополнительные поезда на ноябрьские праздники между Петербургом и Москвой

По маршруту будут также курсировать двухэтажные поезда.

В четверг, 14 октября, в пресс-службе Октябрьской железной дороги заявили о назначении дополнительных поездов на ноябрьские праздники между Петербургом и Москвой. Купить билет можно на 1, 2, 3 и 6 ноября.

Внимание обратили и на то, что по маршруту будут курсировать также дополнительные двухэтажные поезда. Билеты в том числе доступны в приложении РЖД, а расписание опубликовано на официальном сайте ОЖД.

Напомним, что россиян в ноябре ждут сразу четыре выходных подряд.

Фото: скриншот сайта ОЖД, Piter.tv