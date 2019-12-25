Россиян в ноябре ждут сразу четыре выходных подряд

3 ноября - укороченный рабочий день, а 4,5,6 ноября - выходные.

В этом году на ноябрьские праздники граждане России будут отдыхать четыре дня подряд из-за празднования Дня народного единства. Об этом пишет "Российская газета".

Напомним, праздник отмечается в четверг, 4 ноября. Вследствие этого следующий день также станет нерабочим. Затем следуют выходные – суббота и воскресенье.

Кроме того, 3 ноября является укороченным рабочим днем.

В беседе с изданием заслуженный юрист РФ Иван Соловьев напомнил, что если россияне запланировали отпуск на начало ноября, то он также увеличивается за счет праздничного дня, то есть на одни сутки. Отмечается, что работодатель не может отказать в этом своему работнику.

Дата Дня народного единства – 4 ноября – приурочена ко дню освобождения Москвы от интервентов народным ополчением во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским.

Ранее мы сообщали, что президент России Владимир Путин установил День отца в третье воскресенье октября.

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