Между Петербургом и Ярославлем запустят дополнительные поезда в новогодние праздники

В период новогодних праздников между Петербургом и Ярославлем запустят дополнительные пассажирские поезда. Об этом рассказали в Октябрьской железной дороге 11 декабря.

Состав №565/566 из Северной столицы отправится 28 декабря в 16:35, 30 декабря, а также 8 и 11 января 2026 года в 19:35, из Ярославля – 27 и 29 декабря, 7 января 2026-го в 14:55. Поезд №568 поедет из Ярославля 10 января в 13:10.

Билеты уже можно купить на официальном сайте РЖД, с помощью приложения "РЖД Пассажирам" и в кассах.

Фото: пресс-служба ОЖД