"Сапсаны" из Москвы в Петербург обойдутся в Новый год в 2025 и 2026 рублей

Специальный тариф зависит от категории места, а не от спроса и даты покупки.

Для пассажиров, которые планируют путешествие из Москвы в Петербург в Новый год, "Сапсаны" обойдутся в 2025 и 2026 рублей. Об этом сообщили в ОАО "РЖД" 27 ноября.

Поездка 31 декабря в экономическом классе будет стоить от 2025 рублей, а 1 января 2026 года – от 2026 рублей. По билету базового класса получится проехать еще дешевле – за сумму от 1832 рублей. В компании уточнили, что специальный тариф зависит от категории места, а не от спроса и даты покупки.

Напомним, обычно стоимость билета на старте продаж в экономический класс "Сапсана" составляет от 3352 рублей. Далее она растет по мере приближения к дате отправления поезда и уменьшения количества билетов, оставшихся в продаже. Пресс-служба ОАО "РЖД"

Ранее мы рассказывали о том, что пассажир "Сапсана" сделал предложение руки и сердца проводнице во время рейса из Петербурга в Москву.

Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"