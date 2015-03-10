Пассажир "Сапсана" сделал предложение руки и сердца проводнице во время рейса из Петербурга в Москву

Романтическая сцена с объявлением по громкой связи и аплодисментами пассажиров завершилась согласием невесты.

На борту скоростного поезда "Сапсан", следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву, произошла романтическая история: пассажир сделал предложение руки и сердца проводнице поезда. Об этом сообщает Telegram-канал РЖД.

Во время рейса по громкой связи неожиданно прозвучало объявление: "Уважаемые пассажиры! К нам обратился пассажир, который хочет сделать предложение своей возлюбленной". Под аплодисменты пассажиров проводница Карина Дементьева обнаружила в вагоне своего молодого человека, стоящего на одном колене с обручальным кольцом.

Конечно, она не смогла устоять перед таким романтическим поступком и сказала: "Да!". Пресс-служба РЖД

Инцидент произошел во время обычного рабочего рейса Карины Дементьевой. Романтическая сцена стала приятным сюрпризом не только для молодой пары, но и для всех пассажиров поезда, ставших свидетелями трогательного момента.

Видео: Telegram / Телеграмма РЖД