Полиция Ленобласти усиливает контроль над обвиняемыми в преступлениях против несовершеннолетних

В связи с этими случаями подразделения уголовного розыска усиливают мониторинг лиц, обвиняемых в преступлениях против несовершеннолетних, особенно когда суды избирают меры пресечения, не связанные с заключением под стражу.

В ответ на участившиеся случаи избрания судами мягких мер пресечения для лиц, обвиняемых в преступлениях сексуального характера против детей, полиция вводит дополнительные меры оперативного контроля. Решение принято после двух резонансных инцидентов во Всеволожском районе Ленинградской области.

Первый случай произошел 8 августа, когда 23-летний уроженец Азербайджана пригласил двух девочек 14 и 15 лет в кафе поселка Свердлова, после чего вступил с ними в половую связь. Несмотря на возбуждение уголовного дела по статье 134 УК РФ, суд отказался заключить обвиняемого под стражу, избрав меру пресечения в виде домашнего ареста.

Через четыре дня аналогичная ситуация произошла с 26-летним мигрантом из Узбекистана. Работая таксистом, он пытался совершить развратные действия в отношении 16-летней пассажирки во время поездки из Петербурга в Сертолово. Суд также отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу, несмотря на возбужденное дело по статье 135 УК РФ.

Фото: МВД по СПб и ЛО

В связи с этими случаями подразделения уголовного розыска усиливают мониторинг лиц, обвиняемых в преступлениях против несовершеннолетних, особенно когда суды избирают меры пресечения, не связанные с заключением под стражу. Это вынужденная мера, направленная на предотвращение возможных повторных преступлений и обеспечение безопасности детей.

Ситуация вызывает серьезную озабоченность у правоохранительных органов, поскольку домашний арест и запрет определенных действий не всегда обеспечивают достаточный уровень контроля над обвиняемыми. Полиция призывает граждан быть бдительными и немедленно сообщать о любых подозрительных действиях в отношении несовершеннолетних.

Ранее в Буграх задержали мужчину, который приставал к женщинам в подъезде.

Фото: Piter.tv