На выходных в Выборг пустят дополнительные "Ласточки"

Дополнительные "Ласточки" будут курсировать между Петербургом и Выборгом в выходные дни. Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.
Дополнительная "Ласточка" отправится из Петербурга в 11:53, в Выборг прибудет в 13:08. Обратно электричка отправляется в 18:35 и прибывает на Финляндский вокзал в 19:50.
Также электричка № 7916 сообщением Выборг – Петербург будет делать дополнительную остановку в посёлке Солнечное.
Ранее Собянин согласовал проект строительства новой железной дороги Москва - Петербург.
Фото: Piter.tv
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