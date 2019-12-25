На выходных в Выборг пустят дополнительные "Ласточки"

Также электричка № 7916 сообщением Выборг – Петербург будет делать дополнительную остановку.

Дополнительные "Ласточки" будут курсировать между Петербургом и Выборгом в выходные дни. Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.

Дополнительная "Ласточка" отправится из Петербурга в 11:53, в Выборг прибудет в 13:08. Обратно электричка отправляется в 18:35 и прибывает на Финляндский вокзал в 19:50.

Также электричка № 7916 сообщением Выборг – Петербург будет делать дополнительную остановку в посёлке Солнечное.

Ранее Собянин согласовал проект строительства новой железной дороги Москва - Петербург.

Фото: Piter.tv