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На выходных в Выборг пустят дополнительные "Ласточки"
Сегодня, 10:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На выходных в Выборг пустят дополнительные "Ласточки"

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Также электричка № 7916 сообщением Выборг – Петербург будет делать дополнительную остановку.

Дополнительные "Ласточки" будут курсировать между Петербургом и Выборгом в выходные дни. Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.

Дополнительная "Ласточка" отправится из Петербурга в 11:53, в Выборг прибудет в 13:08. Обратно электричка отправляется в 18:35 и прибывает на Финляндский вокзал в 19:50.

Также электричка № 7916 сообщением Выборг – Петербург будет делать дополнительную остановку в посёлке Солнечное.

Ранее Собянин согласовал проект строительства новой железной дороги Москва - Петербург.

Фото: Piter.tv

Теги: выборг, ласточки
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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