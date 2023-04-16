В Петербурге с 22 по 24 июня пустят дополнительные автобусы до кладбищ

В направлении к Южному кладбищу введен экспресс-маршрут №2М ("Ст. м. "Московская" — Южное кладбище").

В дни православных праздников, с 22 по 24 июня, в Петербурге пустят дополнительные автобусы до кладбищ. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

К Южному кладбищу получится добраться автобусами №№2М, 195, 147, к Северному кладбищу – №№221, 397, 398, к Пискаревскому мемориальному кладбищу и кладбищу при крематории – маршрутом №138. К Казанскому кладбищу можно будет доехать на автобусе №382, а к Иликовскому кладбищу – №347.

Движение на пяти автобусных маршрутах – №№138, 195, 347, 382, 398 – усилят суммарно до 484 рейсов в день в период 22 и 23 июня и до 176 рейсов в день – 24 июня. На линии выйдут дополнительно свыше 30 автобусов.

Также в направлении к Южному кладбищу введен экспресс-маршрут №2М ("Ст. м. "Московская" — Южное кладбище"). Он будет работать с 8:00 до 17:00.

Кроме того, 22 и 23 июня на маршрут №2М направлено 28 автобусов с выполнением до 300 рейсов, интервал движения составит 2-5 минут. 24 июня на линии будут работать четыре автобуса с выполнением более 40 рейсов, интервал движения составит от 21 до 28 минут.

Ранее стало известно, как будет выглядеть сцена "Алых парусов".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)