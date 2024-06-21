Уборщики могил в Петербурге зарабатывают до 150 тыс. рублей в месяц

Рабочий сезон на кладбище длится с апреля по ноябрь.

На уборке могил на кладбищах Санкт-Петербурга можно заработать до 150 тысяч рублей в месяц, причём для многих работников это дополнительный доход. Подробностями такого заработка с "Mash на мойке" поделилась садовница Мария.

По словам девушки, в ее обязанности входит озеленение частных участков и наведение порядка на могилах. Этим она занимается в свободное время. Марию нанимают те, кто сам не может добраться до кладбища, чтобы ухаживать за захоронением родных. По словам садовница, за помощью к ней обращаются клиенты из США.

Девушка находит заказы в интернете. В среднем за месяц она берёт около пяти обращений: люди просят выполоть траву, счистить мох, вымыть памятник, обновить краску на оградке и посадить цветы. Рабочий сезон уборщиков длится с апреля по ноябрь. По большим кладбищам Мария передвигается на моноколесе.

Ранее сиделка рассказала, почему у Ивана Краско нет памятника на могиле в Петербурге.

Фото: пресс-служба Смольного