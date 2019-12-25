Дополнительные "Ласточки" на Выборг и Тихвин запустят во время нерабочих дней

Это делается, чтобы избежать скученности людей на востребованных у населения направлениях.

Правительство Ленобласти официально сообщило, что в Выборг и Тихвин во время нерабочих дней вводятся дополнительные скоростные электрички. Это делается, чтобы избежать скученности людей на востребованных у населения направлениях.

С 23 по 31 октября и с 4 по 7 ноября 2021 года в Выборг и обратно будут курсировать дополнительные семивагонные "Ласточки", в период с 25 по 29 октября и с 1 по 3 ноября – десятивагонные.

По направлению в Тихвин 4-6 ноября будут добавлены дополнительные "Ласточки" из пяти вагонов.

За прошедшие выходные в Петербурге продезинфицировали более 4,7 тысяч вагонов электричек.

Фото: Piter.tv