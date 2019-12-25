За выходные в Петербурге продезинфицировали более 4,7 тысяч вагонов электричек

За минувшие выходные АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" провела дезинфекционную обработку более 4,7 тыс. вагонов пригородных электро- и дизель-поездов. Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.
Мероприятия по санитарной обработке вагонов проводятся регулярно до начала рейса и после его окончания. Также железнодорожники напоминают о необходимости ношения защитных масок при нахождении на вокзалах, станциях и в вагонах.
На прошлой неделе в Петербурге продезинфицировали Ладожский вокзал.
Фото: Telegram / Спб-Главный
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