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В Петербурге продезинфицировали Ладожский вокзал
Сегодня, 15:00
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В Петербурге продезинфицировали Ладожский вокзал

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На вокзале обработали почти 20 тысяч квадратных метров.

Минувшей ночью в Петербурге продезинфицировали Ладожский вокзал. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Железнодорожники Октябрьской совместно со специалистами МЧС специальным противовирусным составом обработали почти 20 тысяч квадратных метров. В последний раз Ладожский вокзал дезинфицировали в середине августа.  

В пресс-службе напомнили горожанам о необходимости носить маски на вокзалах и в поездах. Ранее в комитете по транспорту рассказали, что петербуржцев начнут штрафовать за спущенную маску в общественном транспорте.

Фото: Telegram / СПб-Главный

Теги: дезинфекция, ладожский вокзал
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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