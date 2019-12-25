На вокзале обработали почти 20 тысяч квадратных метров.

Минувшей ночью в Петербурге продезинфицировали Ладожский вокзал. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Железнодорожники Октябрьской совместно со специалистами МЧС специальным противовирусным составом обработали почти 20 тысяч квадратных метров. В последний раз Ладожский вокзал дезинфицировали в середине августа.

В пресс-службе напомнили горожанам о необходимости носить маски на вокзалах и в поездах. Ранее в комитете по транспорту рассказали, что петербуржцев начнут штрафовать за спущенную маску в общественном транспорте.

Фото: Telegram / СПб-Главный