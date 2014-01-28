Первичное нарушение масочного режима грозит штрафом в 4 тысячи рублей, повторное — 5 тысяч.

Петербуржцев начнут штрафовать за спущенную маску в общественном транспорте. Об сообщает 78.ru со ссылкой на представителя в комитете по транспорту.

По словам представителя, маска защищает только в том числе, когда надета как положено. Если она не прикрывает органы дыхания, то это считается уже правонарушением. Напомним, первичное нарушение масочного режима грозит штрафом в 4 тысячи рублей, повторное — 5 тысяч.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Петербурге ужесточают ограничительные меры. Напомним, в городе ввели обязательную вакцинацию для некоторых граждан, а также дополнительные коронавирусные ограничения.

Фото: pexels.com