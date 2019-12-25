В Петербурге продезинфицировали Ладожский вокзал

Специалисты обработали почти 20 тысяч "квадратов".

В четверг, 19 августа, вслед за самым старым вокзалом Петербурга, Витебским, специалисты провели дезинфекцию самого "молодого" вокзала – Ладожского. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Обрабатывать почти 20 тысяч квадратных метров площадей специальным противовирусным составом помогали сотрудники управления МЧС по Петербургу и области.

В пресс-службе отметили, что необходимость носить маски все еще сохраняется. Горожан убедительно просят относиться к этим мерам с пониманием.

Ранее мы писали, что в Петербурге продезинфицировали Витебский вокзал.

Фото: телеграм-канал "СПб-Главный"