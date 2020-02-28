В Жилищной инспекции рассказали, как не платить за услуги телевещания

Петербуржцы жалуются, что им начислили плату за антенну, которой они не пользуются.

В Государственной жилищной инспекций разъяснили ситуацию с платой за антенну, в том числе среди тех, у кого нет телевизора.

В случае, если оборудование системы коллективного приёма телевидения (далее – СКПТ) является общим имуществом, все собственники помещений в многоквартирном доме несут расходы именно на её содержание, а не за услуги телевещания. Плата взимается независимо от того, пользуются ли собственники (наниматели) помещений телевизором или нет. говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Если система не включена в состав общего имущества в МКД, то тогда оплата услуг за телевизионный сигнал выставляется в соответствии с договорами, заключенными операторами связи. Жители могут отказаться от телевещания, не заключать договор или расторгнуть его. Если договор заключен, собственник должен платить абонентскую плату. Чтобы отключить услугу, нужно обратиться к оператору связи. Когда услуга больше не будет предоставляться, начислений не будет.

Если вы не заключали письменного договора с оператором связи, но услуга связи включена в единый платежный документ, то собственник может попросить исключить ее из документы и не оплачивать услуги, которыми не пользуется.

Таким образом, плата за содержание СКПТ является обязательной для собственников многоквартирного дома в случае, если эта система входит в состав общего имущества.

В Инспекции отметили, что не отвечают за услуги телевещания, так как они не связаны с содержанием общего имущества собственников. В случае нарушения прав следует обращаться в Роспотребнадзор.

Ранее Piter.TV сообщил о том, как отключить радиоточку.

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Фото: Pexels