Все петербуржцы начнут получать Единый платежный документ до конца 2025 года

До окончания 2025 года абсолютно все горожане будут переведены на систему единого платежного документа, сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на Единый информационно-расчётный центр Санкт-Петербурга (ЕИРЦ СПб).
В учреждении уточнили, что Tдиный платёжный документ уже внедрён повсеместно в городских районах, и жители домов, находящихся под управлением жилищно-коммунальных сервисов, регулярно его получают. Осталась небольшая группа частных управляющих организаций, товариществ собственников жилья и жилищных кооперативов, которые раньше пользовались услугами вычислительного центра коллективного пользования (ВЦКП) или самостоятельно производили собственные счета. В настоящее время ведётся активная работа по переводу указанных организаций на единую форму оплаты коммунальных услуг. Cейчас классический вариант розовой квитанции получают лишь 105 тысяч пользователей.
Tдиные платежные документы включают в себя большинство предоставляемых населению коммунальных услуг: электроэнергию, отопление, водоснабжение, вывоз мусора, капитальный ремонт, а также подключение к различным операторам связи и поставщикам прочих услуг. Каждому потребителю предоставляется персональный счёт исходя из конкретного перечня оказываемых ему услуг. Раньше жители получали целый ряд разных квитанций фактически по каждой отдельной коммунальной услуге.
Помимо прочего, с введением единой системы граждане получили возможность обращаться за консультативной поддержкой по любым вопросам, связанным с оплатой ЖКУ, в любой клиентский центр независимо от района прописки и проживания.
В ЕИРЦ уточнили, что ежемесячно предприятие выпускает более 2,7 млн экземпляров бумажных платёжных документов, не считая электронных версий. Оплата печати этих квитанций производится поставщиками коммунальных услуг и управляющими компаниями, а не конечными пользователями.
Фото: Piter.TV
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