Зампред Еврокомиссии назвала временными санкции против RT и Sputnik

Вера Юрова рассказала, что санкции Брюсселя распространятся еще на три российских телеканала.

Санкции Евросоюза в отношении российских телеканалов RT и информационного агентства Sputnik носят временный характер. Соответствующее заявление сделала заместитель главы Европейской комиссии, европейский комиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова в рамках мероприятия, организованного вашингтонским Атлантическим советом (иностранная организация, признанная нежелательной в РФ). Решение об ограничении вещания специалист считает беспрецедентным, но необходимым в экстремальной ситуации.

После всестороннего рассмотрения и анализа с болью в сердце мы решили ввести санкции против RT и "Cпутника"...Но это временно, мы можем вернуться после того, как ситуация наладится. Вера Юрова, еврокомиссар

Вера Юрова отметила, что власти Евросоюза введут антироссийские санкции против еще трех телеканалов. Работа каких именно источников информации будет ограничена, чиновница не стала уточнять.

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Фото и видео: YouTube / AtlanticCouncil