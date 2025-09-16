В регистр доноров костного мозга вступили свыше 800 петербуржцев

Эта цифра объединяет участников эстафеты "Огонь жизни", зрителей и гостей, а также участников параллельных мероприятий, приуроченных к Всемирному дню донора костного мозга.

Петербург присоединился ко второму этапу уникальной всероссийской акции – эстафете факела "Огонь жизни", которая прошла одновременно в 97 городах России, пишет "Петербургский дневник".

Почти тысяча горожан, среди которых молодые люди студенческого возраста, активные волонтеры, юные спортсмены, медицинские работники, известные общественные деятели, чиновники и представители прессы, бежали по петроградскому району вдоль Южной дороги, передавая символический огонь друг другу. Эстафета преследует важную цель – мотивировать граждан становиться донорами Федерального регистра доноров костного мозга, тем самым давая шанс больным тяжелым онкологическими заболеваниями обрести здоровье.

В рамках мероприятия была организована специальная акция по привлечению новых доноров. Участие в ней предельно простое – достаточно пройти процедуру забора биологического материала (мазок слизистой оболочки полости рта).

Артем Алискеров, известный спортсмен, четырежды установивший мировые рекорды и переживший рак крови, выступая в роли официального представителя акции, уточнил, что в ходе первого этапа эстафеты в Уфе было зарегистрировано свыше 400 новых доноров. Только за одно мероприятие в Петербурге, число вновь зарегистрированных доноров уже превысило 830 человек. Эта цифра объединяет участников эстафеты, зрителей и гостей, а также участников параллельных мероприятий, приуроченных к Всемирному дню донора костного мозга.

Стоит напомнить, что эстафету факела "Огонь жизни" инициировали в апреле 2025 года Фонд содействия социальным инициативам "Огонь жизни", благотворительный фонд "Благодействие" и Федеральное медико-биологическое агентство России. Первый этап марафона привлек более 84 тысяч участников из более чем 50 городов страны. В результате кампании собрано свыше 50 тысяч образцов крови, а федеральный регистр доноров костного мозга обогатился на 8 тысяч потенциальных доноров.

Фото: Дмитрий Сермяжко