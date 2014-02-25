"Донорская почта" открылась на Всероссийской эстафете факела "Огонь жизни"

Сегодня число зарегистрированных участников Федерального регистра доноров костного мозга, курируемого ФМБА России, насчитывает свыше 490 тысяч человек.

Во втором этапе всероссийской акции "Огонь жизни", проходящей в Санкт-Петербурге, участвуют известные благотворительные фонды "Благодействие" и "Огонь жизни" совместно с Федеральным медико-биологическим агентством России. Основная задача проекта заключается в привлечении новых добровольцев в федеральный реестр доноров костного мозга, увеличивая вероятность спасения пациентов с лейкемией и иными серьёзными болезнями.

Специально организованная "Петербургским дневником" акция "Донорская почта" позволит участникам и гостям эстафеты отправить бесплатные письма с теплыми словами поддержки больным детям и взрослым, находящимся в научно-исследовательских центрах НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова и НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой.

Основное мероприятие запланировано на 16 сентября в 10:00 на Южной дороге Петроградского района. Эстафету откроет Артём Алискеров, известный спортсмен и общественный деятель, четырежды установивший мировые рекорды, несмотря на прохождение 31 курса химиотерапии.

Сегодня число зарегистрированных участников Федерального регистра доноров костного мозга, курируемого ФМБА России, насчитывает свыше 490 тысяч человек. Присоединение к акции и участие в реестре являются действенным вкладом в помощь людям, остро нуждающимся в пересадке костного мозга.

Фото: Анастасия Бирюкова