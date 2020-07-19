Группа домохозяек занималась незаконной банковской деятельностью в Петербурге

Со своих клиентов злоумышленницы брали 7% от суммы.

Сотрудники ГУ МВД России пресекли деятельность "теневых" банкиров, которые за несколько лет обналичили около полумиллиарда рублей. Большую часть организованной группы составляют домохозяйки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Полицейские совместно с УФСБ провели 20 обысков по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. По оперативным данным, злоумышленники обналичивали деньги на протяжении четырех лет. К ним обращались физические и юридические лица, которые хотели сокрыть своих доходы от налогового учета. Для этого аферисты использовали не менее 16 подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей.

За свои услуги "теневые" банкиры брали не менее 7% от всей суммы. За 4 года они заработали около 33,5 млн рублей.

Во время обысков были найдены и изъяты печати фиктивных организаций, черновые записи о распределении доходов. Полицейские задержали 8 человек. Предполагается, что организатором была 51-летняя женщина, ее задержали. Шесть из семи участников были домохозяйками.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО