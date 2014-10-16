Петербуржцам рассказали о жилых домах-рекордсменах

Самым высоким жилым домом является ЖК "Александр Невский".

Портал "Строительный Петербург" продолжает показывать серию видеороликов, посвящённых становлению и развитию строительной отрасли в Северной столице. Первый выпуск был посвящён созданию Санкт-Петербурга и архитектурным традициям XIX-XX веков. Второй выпуск рассказывал о строительстве в XXI веке. В третьем выпуске рассказали, сколько квадратов жилья ежегодно сдаётся в Петербурге. Теперь речь пойдёт про жилые дома-рекордсмены.

Самым высоким жилым домом является ЖК "Александр Невский". Его высота – 126 метров, в доме располагаются 36 этажей.

Дом с наибольшим количеством лифтов находится на улице Коллонтай, дом 5, корпус 1. В дома есть целых 53 лифта.

Самый длинный дом расположился на Новосмоленской набережной, дом 1. Его длина составляет 750 метров.

Видео: портал "Строительный Петербург"