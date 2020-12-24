В Петербурге ежегодно строят более 3 млн "квадратов" жилья

За 10 месяцев текущего года в Северной столице ввели уже более 2,8 млн "квадратов" жилья.

Портал "Строительный Петербург" продолжает показывать серию видеороликов, посвящённых становлению и развитию строительной отрасли в Северной столице. Первый выпуск был посвящён созданию Санкт-Петербурга и архитектурным традициям XIX-XX веков. Второй выпуск рассказывал о строительстве в XXI веке. Теперь речь пойдёт о строительстве жилых домов.

В Петербурге ежегодно сдаётся более трёх миллионов квадратных метров жилья. В городе выполняются поручения президента РФ Владимира Путина о строительстве соцобъектов и формировании комфортной городской среды.

По предварительным данным, за 10 месяцев текущего года в Северной столице ввели уже более 2,8 млн "квадратов" жилья.

Видео: портал "Строительный Петербург"