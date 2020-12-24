  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:19
96
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге ежегодно строят более 3 млн "квадратов" жилья

0 0

За 10 месяцев текущего года в Северной столице ввели уже более 2,8 млн "квадратов" жилья.

Портал "Строительный Петербург" продолжает показывать серию видеороликов, посвящённых становлению и развитию строительной отрасли в Северной столице. Первый выпуск был посвящён созданию Санкт-Петербурга и архитектурным традициям XIX-XX веков. Второй выпуск рассказывал о строительстве в XXI веке. Теперь речь пойдёт о строительстве жилых домов. 

В Петербурге ежегодно сдаётся более трёх миллионов квадратных метров жилья. В городе выполняются поручения президента РФ Владимира Путина о строительстве соцобъектов и формировании комфортной городской среды.

По предварительным данным, за 10 месяцев текущего года в Северной столице ввели уже более 2,8 млн "квадратов" жилья.

Видео: портал "Строительный Петербург"

Теги: жилье, недвижимость
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии