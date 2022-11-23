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"Строительный Петербург": строительство в XXI веке кардинально изменило облик Северной столицы

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Портал "Строительный Петербург" продолжает показывать серию видеороликов, посвящённых становлению и развитию строительной отрасли в Северной столице. Первый выпуск был посвящён созданию Петербурга и архитектурным традициям XIX-XX веков. Новый выпуск рассказывает о строительстве в XXI веке.

В XXI веке в Петербурге появились объекты, кардинально изменившие облик Северной столицы. Были построены Западный скоростной диаметр (ЗСД), Кольцевая автомобильная дорога (КАД). Среди культурных учреждений свои двери распахнули: Новая сцена Александринского театра, Новая сцена Мариинского театра, Академия танца Бориса Эйфмана. Среди спортивных учреждений самыми глобальными проектами стали: Газпром Арена и СКА Арена. Также петербуржцы теперь могут любоваться построенными в этом веке Лахта Центром, Невской ратушей и другим сорвеменными строениями. 

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"

Теги: город, история, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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