"Строительный Петербург": строительство в XXI веке кардинально изменило облик Северной столицы

Портал "Строительный Петербург" продолжает показывать серию видеороликов, посвящённых становлению и развитию строительной отрасли в Северной столице. Первый выпуск был посвящён созданию Петербурга и архитектурным традициям XIX-XX веков. Новый выпуск рассказывает о строительстве в XXI веке.

В XXI веке в Петербурге появились объекты, кардинально изменившие облик Северной столицы. Были построены Западный скоростной диаметр (ЗСД), Кольцевая автомобильная дорога (КАД). Среди культурных учреждений свои двери распахнули: Новая сцена Александринского театра, Новая сцена Мариинского театра, Академия танца Бориса Эйфмана. Среди спортивных учреждений самыми глобальными проектами стали: Газпром Арена и СКА Арена. Также петербуржцы теперь могут любоваться построенными в этом веке Лахта Центром, Невской ратушей и другим сорвеменными строениями.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"