Петербуржцам рассказали, как строился город на Неве

Портал "Строительный Петербург" запустил серию видеороликов, посвящённых становлению и развитию строительной отрасли в Северной столице.

Портал "Строительный Петербург" запустил серию видеороликов, посвящённых становлению и развитию строительной отрасли в Северной столице. Первый выпуск посвящён созданию Санкт-Петербурга и архитектурным традициям XIX-XX веков.

За первые 14 лет возведения Санкт-Петербурга в строительстве приняли участие около 300 тысяч человек. К концу жизни Петра I в городе было уже 6 тысяч зданий, население достигло 40 тысяч человек.

В первой половине XIX века в Санкт-Петербурге началось грандиозное строительство. За этот период были построены: Казанский собор, Биржа и Ростральные колонны, Адмиралтейство, Исаакиевский собор, Главный штаб, Александринский театр и др.

Всего за 320 лет в Петербурге появилось 8 988 объектов культурного наследия, были построены 342 моста, 246 дворцов, 300 часовен, соборов и церквей всех мировых религий.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"