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Дом Струйских на Васильевском острове стал памятником
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Дом Струйских на Васильевском острове стал памятником

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Лицевой двухэтажный каменный корпус возвели в конце XVIII века.

Дом Струйских на 7-й линии В. О. в Петербурге признан региональным памятником. Об этом рассказали в городском комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры 23 мая. 

Лицевой двухэтажный каменный корпус возвели в конце XVIII века, в 1830-х годах надстроили третий этаж. Юго-западный корпус появился в 1860-х годах по проекту архитектора Григория Карпова, боковые корпуса построены в 1890-х годах по проекту архитектора Алексея Соскова. Фасады решены в стиле неоклассицизма. 

Во второй половине XIX века здание принадлежало представителям дворянской фамилии – Струйским. Одним из наследников был поэт Дмитрий Струйский. С 1891 года по завещанию последней собственницы дома участком владело Андреевское благотворительное общество. В 1920-е годы в здании располагалось общежитие.

Сейчас здание – многоквартирный жилой дом. 

Ранее на Piter.TV: на Васильевском острове отреставрируют Андреевский собор. 

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга 

Теги: кгиоп, струйские
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости СПб,

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