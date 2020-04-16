Дом Северо-Западного речного пароходства на проспекте Обуховской Обороны стал памятником

До 1990-х годов в здании располагались детские ясли.

Жилой дом Северо-Западного речного пароходства на проспекте Обуховской Обороны, 19, признан памятником регионального значения. Об этом рассказали в пресс-службе КГИОП Петербурга.

Строительство здания вела мастерская Ленпроекта под руководством архитектора Александра Лишневского. Работы завершились в 1938 году.

Фасад дома, который выполнен в приемах неоклассицизма, обращен на проспект и Стеклянную улицу, существовавшую во время строительства. До 1990-х годов в здании располагались детские ясли, в настоящее время оно – многоквартирный жилой дом.

Ранее на Piter.TV: Градские богадельни в Петербурге признаны памятниками.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга