Дом Северо-Западного речного пароходства на проспекте Обуховской Обороны стал памятником

Жилой дом Северо-Западного речного пароходства на проспекте Обуховской Обороны, 19, признан памятником регионального значения. Об этом рассказали в пресс-службе КГИОП Петербурга.
Строительство здания вела мастерская Ленпроекта под руководством архитектора Александра Лишневского. Работы завершились в 1938 году.
Фасад дома, который выполнен в приемах неоклассицизма, обращен на проспект и Стеклянную улицу, существовавшую во время строительства. До 1990-х годов в здании располагались детские ясли, в настоящее время оно – многоквартирный жилой дом.
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Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга
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