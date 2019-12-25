Дом Целибеева на Серпуховской отремонтируют по программе "Молодежи – доступное жилье"

До конца года в здании оборудуют 88 квартир.

Дом Целибеева на Серпуховской улице отремонтируют до конца года и отдадут молодежи по программе о доступном жилье. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на рабочем выезде, сообщила пресс-служба Смольного.

Отмечается, что в доме будет 88 квартир, жильцам предоставится также хорошая социальная инфраструктура центрального района города и большое количество рабочих мест. Известно, что дом, построенный в 1850 году, признали аварийным и расселили в 2010 году, спустя четыре года здание передали под крыло программы "Молодежи – доступное жилье", а в 2018 году здесь начался капремонт. На данный момент подрядчик выполняет отделочные работы и заканчивает ремонт фасада.

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Фото: citywalls.ru