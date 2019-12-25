Должника из Луганска задержали в Ленобласти

В деревне Верхние Осельки 25 декабря задержали подозреваемого.

Жителя Всеволожского района Ленинградской области подозревают в мошенничестве. По предварительным данным, в 2017 году в Луганске он занял 500 тыс. рублей у местного бизнесмена и обещал через месяц вернуть деньги. Но средства он так и не отдал. А потом и вовсе переехал в другой регион. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В деревне Верхние Осельки 25 декабря задержали подозреваемого. 53-летнего мужчину заметили на Железнодорожной улице.

Житель Всеволожского района доставлен в ближайший отдел полиции. Правоохранители связались с коллегами из Луганской народной республики. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv