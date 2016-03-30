Роспотребнадзор Петербурга назвал долю молочного фальсификата в магазинах

За последние полтора года на прилавках Петербурга увеличилось число подделок молочной продукции. Об этом заявил председатель общественной организации потребителей "Общественный контроль" Всеволод Вишневский на заседании в Смольном.
Всеволод Вишневский рассказал, что в этом году после проверки в лаборатории Росстандарта семь из десяти образцов молока не соответствовали необходимым требованиям. В каждой второй пачке продукта молочный жир был заменен растительным.
В заседании Координационного совета по вопросам защиты прав потребителей также приняла участие главный санитарный врач Петербурга и руководитель Роспотребнадзора. Наталья Башкетова. Она рассказала, что ведомство ежегодно проводит лабораторные исследования более 30 тысяч проб продукции. Наталья Башкетова подтвердила, что на первом месте по числу подделок – "молочка". Каждая 14-я упаковка молока сделана из заменителей натуральных компонентов.
В мае организация "Общественный контроль" провела закупку ультрапастеризованного молока в петербургских магазинах.
Фото: pixabay
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