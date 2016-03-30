Роспотребнадзор Петербурга назвал долю молочного фальсификата в магазинах

Ведомство ежегодно проводит лабораторные исследования более 30 тысяч проб продукции.

За последние полтора года на прилавках Петербурга увеличилось число подделок молочной продукции. Об этом заявил председатель общественной организации потребителей "Общественный контроль" Всеволод Вишневский на заседании в Смольном.

Всеволод Вишневский рассказал, что в этом году после проверки в лаборатории Росстандарта семь из десяти образцов молока не соответствовали необходимым требованиям. В каждой второй пачке продукта молочный жир был заменен растительным.

В заседании Координационного совета по вопросам защиты прав потребителей также приняла участие главный санитарный врач Петербурга и руководитель Роспотребнадзора. Наталья Башкетова. Она рассказала, что ведомство ежегодно проводит лабораторные исследования более 30 тысяч проб продукции. Наталья Башкетова подтвердила, что на первом месте по числу подделок – "молочка". Каждая 14-я упаковка молока сделана из заменителей натуральных компонентов.

В мае организация "Общественный контроль" провела закупку ультрапастеризованного молока в петербургских магазинах.

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