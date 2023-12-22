Доля исполнительных производств по алиментам в Петербурге почти достигла 95%

К 1 мая у приставов находилось более 14,7 тыс. исполнительных производств о взыскании алиментов.

Сейчас в Петербурге доля исполнительных производств по алиментам на детей превышает 93%, рассказали в пресс-службе ГУ ФССП России по городу.

В первые четыре месяца 2024 года в пользу детей взыскали 472,5 млн рублей, что на 16% больше, чем за такой же период 2023 года (тогда было 408 млн, а в 2022 году — 380 млн).

К 1 мая у приставов находилось более 14,7 тыс. исполнительных производств о взыскании алиментов. Более шести тыс. должников попали в список "невыездных".

Также к этому времени 2094 водителя были ограничены в праве пользоваться водительскими правами из-за долгов по алиментам.

Ранее мы сообщили о том, что пауэрлифтер из Петербурга задолжал 8-летней дочери миллион рублей.

Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по Петербургу