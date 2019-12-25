Доля фальсификата молочной продукции в Петербурге снизилась до 2%

Роспотребнадзор отметил снижение количества образцов, не соответствующих установленным санитарным и физико-химическим нормам.

В Петербурге доля поддельной молочной продукции сократилась до 2% в этом году, что существенно ниже показателя прошлого года, составлявшего 7%. Роспотребнадзор отметил снижение количества образцов, не соответствующих установленным санитарным и физико-химическим нормам.

Отклонения по санитарно-химическим параметрам составили всего 0,05%, тогда как в прошлом году они достигали 0,08%. Физико-химические показатели показали отклонение в 0,8%, что лучше предыдущего значения в 1,06%.

Среди наиболее частых методов фальсификации выделяются следующие: реализация восстановленного молока под видом цельного, добавление консервантов без указания их наличия в составе, разбавление сметаны, продажа обезжиренного творога вместо более жирного, замена молочного жира растительным в сырах и твороге, а также использование низкокачественного молока в производстве мороженого, сообщает "МК Петербург".

Ранее Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам, связанным с реализацией аромаингаляторов.

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