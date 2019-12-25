Бастрыкин заинтересовался расследованием дела по факту сексуального насилия в отношении несовершеннолетней петербурженки

Расследуется уголовное дело по ст. 132 УК РФ.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту преступления против половой неприкосновенности девочки в Петербурге. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В соцсетях сообщается о том, что в Петербурге мигрант, находясь в гостях у девочек-подростков, пытался вступить в половую связь с одной из них. Вторая школьница госпитализирована в больницу с отравлением неустановленным веществом.

Расследуется уголовное дело по ст. 132 УК РФ.

Фото: Piter.tv