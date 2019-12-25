Петербуржцы задолжали за капремонт 2,8 млрд рублей

При этом статистика показывала хорошие результаты до 2020 года, пока не повысилась сумма взносов.

По итогам 7 лет в Фонд капремонта недополучил от петербуржцев 2,8 миллиарда рублей. Об этом рассказал глава фонда Петр Погребняк на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам в ЗакС.

При этом статистика показывала хорошие результаты до 2020 года, пока не повысилась сумма взносов. Горожане внесли 10,5 млрд рублей, что составляет 92% от всей суммы.

В 2020 году был проведен капитальный ремонт в 2004 домах, на что ушло более 13,4 миллиарда рублей. Зампредседателя Жилкома Степан Куралов сообщил, что на период 2014-2038 годов в программу по капремонту включили 22 679 многоквартирных домов.

Ранее стало известно, что перерасчет за капремонт произведут в июне.

Фото: Piter.tv