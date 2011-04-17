Прокуратура Петербурга потребовала вернуть 32 сотрудникам 1,2 млн рублей зарплаты

Восстановление прав работников находится на контроле.

Прокуратура Петродворцового района Петербурга провела проверку соблюдения трудового законодательства. В коммерческой организации с января по февраль образовалась задолженность по зарплате перед 32 сотрудниками, ее размер составил более 1,2 млн рублей, рассказали в надзорном ведомстве 4 марта.

Прокурор внес представление в адрес руководства общества с ограниченной ответственностью, которое в настоящее время рассматривают. Восстановление прав работников находится на контроле.

