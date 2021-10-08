После вмешательства прокуратуры Петербурга ООО выплатило долг по зарплате в 3 млн рублей

Также работникам выплачена компенсация за нарушение срока выплат в размере свыше 245 тыс. рублей.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью "Теплоэлектропроект СПб", сообщили 27 апреля в надзорном ведомстве.

Перед 15 бывшими сотрудниками у организации образовалась задолженность по заработной плате на сумму более 3 млн рублей с января по февраль текущего года. Прокуратура внесла генеральному директору ООО представление, по результатам его рассмотрения долг погашен. Также работникам выплачена компенсация за нарушение срока выплат в размере свыше 245 тыс. рублей.

