Благодаря прокуратуре в Петербурге ООО выплатило долг по зарплате в 8,5 млн рублей

Выплаты ожидали 35 сотрудников.

Прокуратура Колпинского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. С октября прошлого года по февраль 2026-го у общества с ограниченной ответственностью образовалась задолженность по заработной плате перед 35 сотрудниками на общую сумму более 8,5 млн рублей, сообщили в надзорном ведомстве 14 июля.

Прокурор вносил представление руководителю организации, по результатам рассмотрения которого задолженность была погашена в полном объеме.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская прокуратура взыскивает средства, которые были потрачены на прививку для ребенка, и компенсацию морального вреда. Мальчику без объяснения причин отказали в ревакцинации.

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