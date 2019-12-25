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Благодаря прокуратуре в Петербурге ООО выплатило долг по зарплате в 8,5 млн рублей
Сегодня, 17:24
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Благодаря прокуратуре в Петербурге ООО выплатило долг по зарплате в 8,5 млн рублей

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Выплаты ожидали 35 сотрудников.

Прокуратура Колпинского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. С октября прошлого года по февраль 2026-го у общества с ограниченной ответственностью образовалась задолженность по заработной плате перед 35 сотрудниками на общую сумму более 8,5 млн рублей, сообщили в надзорном ведомстве 14 июля. 

Прокурор вносил представление руководителю организации, по результатам рассмотрения которого задолженность была погашена в полном объеме. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская прокуратура взыскивает средства, которые были потрачены на прививку для ребенка, и компенсацию морального вреда. Мальчику без объяснения причин отказали в ревакцинации.

Фото: pxhere 

Теги: зарплата, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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