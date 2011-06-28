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В Петербурге в суд направлено уголовное дело в отношении отца, который уклонился от уплаты алиментов в 25 тыс. рублей
Сегодня, 16:39
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В Петербурге в суд направлено уголовное дело в отношении отца, который уклонился от уплаты алиментов в 25 тыс. рублей

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Мужчине вменяют ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Ему вменяют ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей), рассказали 23 мая в надзорном ведомстве. 

Обвиняемый вопреки требованиям решения суда не производил ежемесячные выплаты по алиментам на содержание своего ребенка. В результате у него образовалась задолженность в размере свыше 25 тыс. рублей. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: алиментщикам-должникам в РФ могут заблокировать карту болельщика. Закон о введении Fan ID был утвержден парламентом в конце декабря 2021 года и начал действовать с начала лета следующего года. 

Фото: Piter.TV 

Теги: алименты, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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