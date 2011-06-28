В Петербурге в суд направлено уголовное дело в отношении отца, который уклонился от уплаты алиментов в 25 тыс. рублей

Мужчине вменяют ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Ему вменяют ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей), рассказали 23 мая в надзорном ведомстве.

Обвиняемый вопреки требованиям решения суда не производил ежемесячные выплаты по алиментам на содержание своего ребенка. В результате у него образовалась задолженность в размере свыше 25 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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