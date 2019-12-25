  1. Главная
Благодаря прокуратуре Петербурга перед 51 сотрудником погашен долг по зарплате в 3 млн рублей
Чтобы устранить нарушения, ведомство внесло представление генеральному директору организации.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. С июля по август у ООО "Турбоэнергоремонт" образовалась задолженность перед 51 сотрудником на сумму свыше 3 млн рублей, сообщили в надзорном ведомстве. 

Чтобы устранить нарушения, прокуратура внесла представление генеральному директору организации. В результате трудовые права работников восстановлены, задолженность по зарплате погашена в полном объеме. 

Ранее мы рассказывали о том, что средняя зарплата в Петербурге в июне превысила 128 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

