Средняя зарплата в Петербурге в июне превысила 128 тыс. рублей

В Петербурге за месяц зарплаты выросли рекордно.

Средняя начисленная зарплата в Санкт-Петербурге в июне составила 128 049 руб., показав рекордный рост за последние 12 месяцев и превысив прогноз Смольного на весь 2025 год. По данным Петростата, в июне 2025 года средняя заработная плата в Санкт-Петербурге увеличилась на 6,7% в номинальном выражении по сравнению с маем и на 6,5% в реальном, с учетом инфляции. Это стало самым значительным месячным ростом за год, исключая декабрь, когда традиционно выплачиваются премии и надбавки.

Июньский показатель составил 128 049 руб., что уже выше прогноза городских властей на 2025 год, установленного на уровне 122,5 тыс. руб. В годовом выражении, с июля 2024-го по июнь 2025-го, зарплаты в Петербурге выросли на 13,4% в номинале и на 3,6% в реальном выражении. При этом половина прироста пришлась именно на июнь.

В Ленинградской области динамика оказалась менее заметной. Там в июне средняя зарплата достигла 97 018 руб., увеличившись на 2,2% к маю и на 18,1% год к году.

Фото: pxhere.com