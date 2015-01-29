Индекс промышленного производства в Петербурге составил 105,9% за 7 месяцев

Особенно высокие темпы роста зафиксированы в обрабатывающей промышленности.

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга представил отчет, согласно которому индекс промышленного производства за январь-июль 2025 года составил 105,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Особенно высокие темпы роста зафиксированы в обрабатывающей промышленности:

Производство прочей транспортной техники увеличилось на 29,1%;

Выпуск компьютеров, электроники и оптических приборов поднялся на 24,4%;

Производство машин и оборудования — на 5,7%;

Фармацевтика и медицинские материалы показали умеренный прирост — 0,8%.

Автомобилестроительный сектор тоже развивается высокими темпами: объем производства превысил аналогичные значения 2024 года почти в полтора раза.

Рост фиксируется и в ряде других областей: производство готовых металлических изделий увеличилось на 6,8%; текстильная отрасль показала подъем на 3%; металлургия — на 1,7%.

Сумма отгруженной промышленными предприятиями продукции за отчетный период составила 3,3 триллиона рублей, что на 12,8% больше результата за аналогичный временной отрезок 2024 года. Почти вся продукция (более 92%) приходится на обрабатывающий сектор, общая стоимость которой достигла почти 3,1 триллиона рублей.

