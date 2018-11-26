Профессор: "Китайцы скупают янтарь в России, потому что он разрекламирован в их стране"

"Какая идет реклама, такие установки они и реализуют, когда приезжают к нам".

Исследование транзакций популярных у китайцев платежных систем WeChat Pay и Alipay показало, что чаще всего в Петербурге они покупают янтарь. Профессор, заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока СПБГУ Владимир Колотов рассказал Piter.TV, что к таким результатам привела схема работы китайских туроператоров в России.

Это просто разрекламировано в Китае, что, когда вы приезжаете в Россию, надо покупать сувениры, грубо говоря, матрешки и янтарь. Какая идет реклама, такие установки они и реализуют, когда приезжают к нам. Китайские туристы ездят с китайскими гидами, которые и возят их в определенные магазины. Владимир Колотов

Также исследователи подсчитали, что 6% расходов китайцев уходит на алкоголь. Однако, по мнению Владимира Колотова, российские наблюдатели в полной мере не могут видеть, чем занимаются китайские туристы, когда находятся в нашей стране.

Туристы, в основном, ездят на автобусах китайских компаний, делают покупки в китайских магазинах, живут в китайских гостиницах и питаются в китайских ресторанах, где пьют не меньше, чем все остальные. Владимир Колотов

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