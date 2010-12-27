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Янтарь и косметика оказались самыми востребованными товарами у китайских туристов
Сегодня, 9:20
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nastya960

Янтарь и косметика оказались самыми востребованными товарами у китайских туристов

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Всего за девять месяцев этого года каждый китаец оставил в Санкт-Петербурге по 19,9 тыс. рублей.

Янтарь оказался самым востребованным товаром у китайских туристов. Исследование транзакций популярных у китайцев платежных систем WeChat Pay и Alipay привел РБК.

За девять месяцев этого года каждый китаец оставил в Санкт-Петербурге по 19,9 тыс. рублей. Средний чек больше только в Москве (24,6 тыс. рублей).

На янтарь и косметику приходится 30% от всех покупок. Далее идут ювелирные украшения (12%), сувениры (8%), алкоголь (6%) и шоколад (5%).

Ранее Владимир Путин заявил о невозможности остановить Китай.

Теги: китайцы, туристы, янтарь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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