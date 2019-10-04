Путин заявил о невозможности остановить Китай

Президент сказал об этом в ходе дискуссии в рамках XVI ежегодного заседания клуба "Валдай

Глава России уверен, что азиатское государство готово ко всем политическим изменениям и не нуждается в советах.

Путин также сказал, что все попытки остановить Китай негативно скажутся на любом, кто попробует это сделать. Подобное развитие событий он назвал деструктивным и вредным.

Путин отметил, что Россия и Китай имеют дружеские отношения друг с другом. По его мнению, все государства должны прилагать усилия по созданию обстановки доброжелательного сотрудничества и поиска общих для всех систем безопасности.