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Путин заявил о невозможности остановить Китай

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Президент сказал об этом в ходе дискуссии в рамках XVI ежегодного заседания клуба "Валдай

Глава России уверен, что азиатское государство готово ко всем политическим изменениям и не нуждается в советах. 

Путин также сказал, что все попытки остановить Китай негативно скажутся на любом, кто попробует это сделать. Подобное развитие событий он назвал деструктивным и вредным.

Путин отметил, что Россия и Китай имеют дружеские отношения друг с другом. По его мнению, все государства должны прилагать усилия по созданию обстановки доброжелательного сотрудничества и поиска общих для всех систем безопасности.

Видео: Youtube/ United Nations, NBC News

 

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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