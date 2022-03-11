Бастрыкин потребовал доклада по делу вокруг прецедента со сносом домов в Ломоносовском районе

Ранее в СМИ было опубликовано обращение жителей СНТ, чьи дома располагаются в охранной зоне.

На фоне новостей о требованиях снести частные дома в Ломоносовском районе Ленинградской области Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклада по возбужденному на почве нарушения жилищных прав уголовному делу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Ранее в СМИ также было опубликовано обращение жителей одного из садоводств Ленобласти, чьи дома нынче попадают под снос в связи с их расположением на охранной зоне. Напомним, что в целом снести требуют более 1,2 тыс. частных жилищ. А все из-за расположения в зоне пролегания водопроводных систем фонтанов Петергофа.

Местные отмечают, что на момент покупки территории, информация о границах охранной зоны нигде не уточнялась. В связи с этим в СК России по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (Халатность).

Недавно глава СК РФ требовал доклада по делу о нападении мигранта на военного в Санкт-Петербурге.

Фото: пресс-служба Следственного комитета РФ